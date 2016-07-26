Администрацию и пожарных сгоревшего поселка вызвали на допрос

Руководство частично сгоревшего поселка Стрелка под Лесосибирском допрашивают по новому уголовному делу, сообщили 30 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, сразу после пожара, уничтожившего дома в Стрелке, входящей в состав Лесосибирска, следователи возбудили дело по ст. 168 УК РФ за уничтожение имущества по неосторожности при пожаре. После изучения предварительных данных, людей, ответственных за пожарную безопасность в поселке, заподозрили в халатности и возбудили еще одно уголовное дело — по ч.1 ст.293 УК РФ.

Следователи подтвердили предварительную информацию прокуратуры: огонь в поселок пришел из лесного массива, который находится в 5 км от населенного пункта, около озера Лебяжье. Лес начал гореть еще 24 мая, а сильный ветер раздул пожар и принес в Стрелку, где выгорели улицы Таежная, Гулика, Проточная и переулок Таежный — всего 34 дома, в которых проживало 199 человек.

В следственном управлении пояснили, что для осмотра мест происшествий и определения точных границ пожара использовался GPS-навигатор и аэрофотосъемка.

«Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, запрошены документы о подготовке поселения к пожароопасному периоду, инструкции должностных лиц администрации города Лесосибирска и сотрудников пожарной службы», — рассказали в управлении. Следователи обещают детально изучить причины и условия возникновения пожара, оставившего жителей поселка Стрелка без крова.

В прокуратуре рассказали еще об одном уголовном деле — по ч. 1 cт. 261 УК РФ за горевший 24 мая вдоль трассы лес, который никто не тушил. В ведомстве посчитали, что огонь уничтожил и повредил деревья и кустарники на площади 145 тыс. кв. км. Напомним, из-за этого пожара ГИБДД перекрывали трассу «Красноярск — Енисейск».