Команда «РН-Ванкор» стала второй на научной конференции «Роснефти»

«Роснефть» подвела итоги X Кустовой научно-технической конференции молодых специалистов.

На площадках семи дочерних обществ НК «Роснефть» прошла X Кустовая научно-техническая конференция, в которой приняли участие 880 молодых специалистов — победителей и призеров региональных научно-технических конференций, представившие 819 проектов. Проекты оценивал 291 эксперт — члены жюри из числа руководителей подразделений Центрального аппарата и дочерних обществ компании.

По итогам общих зачетов команда «РН-Ванкор» всего два балла уступила победителям конференции — команде «РН-Уватнефтегаза». Кроме того, наиболее интересные работы молодых специалистов «РН-Ванкора» были отмечены номинациями. Всего победителями, призерами и номинантами стали 322 молодых специалиста дочерних обществ «Роснефти» с 282 проектами. Все они награждены дипломами и почетными грамотами, а также премиями.

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«Роснефть» проводит научно-технические конференции для вовлечения молодых специалистов компании в инновационную исследовательскую и проектную деятельность, развития их профессиональных компетенций, привлечения к решению современных производственных задач, а также выявления молодежи с высоким потенциалом.

В региональном этапе приняли участие 2 072 молодых специалиста из 82 дочерних обществ — более половины всех молодых работников компании. В целом же конференции проводятся в три этапа: