За рубку леса на Базаихе красноярец отделался условным сроком

Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор по делу о вырубленных в районе Базаихи деревьях. Нарушитель отделался условным сроком, сообщили в прокуратуре края.

Сторона обвинения доказала, что красноярец незаконно вырубил 62 дерева на двух земельных участках, являющихся муниципальной собственностью. Они расположены на улице Базайской в водоохранной зоне реки Базаиха и переданы компании «Форвард» в аренду для строительства профилактория. Лесоруб причинил муниципальному «Центру недвижимости» материальный ущерб в размере 713 тыс. рублей, что считается особо крупным. Связан ли он сам с организацией-арендатором — не уточняется.

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Уголовное дело рассмотрели с участием заместителя Красноярского природоохранного прокурора. Суд признал смягчающими обстоятельствами возмещение мужчиной ущерба и признание вины и назначил подсудимому 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.