«Битва семёрок»: одинаковые машины искорежило в аварии в Зелёной Роще

В Советском районе Красноярска в результате столкновения двух одинаковых ВАЗов пострадал водитель. ДТП произошло в седьмом часу вечера 31 мая на проспекте Металлургов, но оформили его ближе к ночи.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что два автомобиля ВАЗ-2107 сильно искорежены: у одного разбита передняя часть, у второго — правый бок. В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что ДТП спровоцировал 38-летний водитель, который ехал по проспекту со стороны улицы Терешковой. Во время поворота налево он не предоставил преимущества другой «семерке», которой управлял 39-летний мужчина, и произошло столкновение. Травмы получил предполагаемый виновник ДТП — его доставили в больницу.

Авария вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Интернет-пользователи иронизировали на тему того, что ее участниками стали два практически одинаковых автомобиля — по марке и по цвету, а управляли ими водители одного возраста. Красноярцы активно шутили о том, что теперь из двух разбитых машин можно собрать одну, и назвали происшествие «битвой „семерок“». Также они посетовали, что в этом месте систематически происходят подобные ДТП и в шутку нарекли его «улицей разбитых „Жигулей“».