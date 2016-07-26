«Раскаивается и извиняется»: ударившему нарушителя автомобилисту грозит до 8 лет

Следователи красноярской полиции возбудили уголовное дело по факту причинения травм мужчине в результате конфликта после ДТП. Напомним, инцидент произошел накануне на улице Партизана Железняка.

Все началось с того, что 60-летний водитель Toyota Camry, ранее лишенный прав за оставление места ДТП, спровоцировал аварию на полосе встречного движения. После столкновения с машиной той же марки водитель попытался уехать, но второй участник ДТП, 30-летний мужчина, бегом догнал его, а когда тот вышел из машины, — ударил.

В результате случившегося 60-летний водитель получил тяжелые травмы. Как стало известно Newslab.ru, у него серьезное повреждение головы — врачи подозревают перелом основания черепа.

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В отношении драчуна уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас молодой автомобилист находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». Парень заявил, что был эмоционально возбужден и уже раскаялся в своем поступке.