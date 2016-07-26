135 маршрутчиков-иностранцев не смогут завтра сесть за руль

С 1 июня в Красноярске, как и во всей стране, не получившим российские права иностранным водителям запретят работать на транспорте. С завтрашнего дня ГИБДД будет привлекать к административной ответственности как водителей, не имеющих прав российского образца, так и их работодателей. Речь идет в том числе и о водителях маршрутных автобусов.

Напомним, еще в 2013 году в России приняли закон, который запрещает привлекать водителей с правами другой страны для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности. Поводом стало увеличение количества ДТП на российских дорогах, которые происходят с участием иностранцев. С завтрашнего дня новые нормы наконец-то вступят в силу.

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«Предельный срок обмена прав для иностранных водителей неоднократно переносился. Добросовестные предприниматели в прошлом году заранее направляли свой водительский состав на замену национальных удостоверений. Но сегодня еще 135 водителей-иностранцев, осуществляющих пассажирские перевозки в Красноярске, имеют свои, не российские удостоверения», — рассказал и.о. начальника УГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов.

Однако красноярские перевозчики считают, что каких-либо проблем и транспортного коллапса в этой связи не возникнет. Представитель перевозчиков и индивидуальный предприниматель Константин Кнапнугель с уверенностью заявил Newslab.ru, что сбоев в выходе автобусов на линии из-за этого закона в Красноярске точно не произойдет, так как все водители уже поменяли права.