Красноярские дети смогли бесплатно посетить зоопарк

В День защиты детей Почетный гражданин Красноярска, известный меценат Хазрет Совмен подарил юным красноярцам бесплатный вход в парк флоры и фауны «Роев ручей», яркий праздник «Добро пожаловать в Школу волшебства и чародейства», а также увлекательные квесты и экскурсии.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Лето — время радости. Солнечного праздника и весёлых каникул!» — пожелал Совмен маленьким красноярцам.

Юные посетители сегодня пробовали себя в роли волшебников, осваивали «навыки магии» на уроках зельеваренья, трансфигурации и левитации, проходили квесты по физике и химии, соревновались в стрельбе, керлинге. «Мы учились показывать фокусы, а ещё играли в настольную игру, но только в ней мы сами были фишками и кидали огромный кубик. Это очень весело!» — поделился эмоциями маленький красноярец Илья.

Участниками праздника стали воспитанники дома-лицея имени Хазрета Совмена. Ребята проходили испытания на скорость и ловкость. «В таких необычных конкурсах мы ещё никогда не участвовали: летали на метле, всей командой преодолевали дистанцию на больших лыжах и даже побыли немного лягушками. Конечно, победила дружба. Это незабываемый день!» — сказала учащаяся дома-лицея Лилия.

«Главный подарок для нас — это приезд Хазрета Меджидовича, которого мы всегда ждём. Спасибо ему за праздник и за всё, что он для нас делает», — отмечает воспитанница дома-лицея Маша.

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На праздновании Дня защиты детей в «Роевом ручье» каждый ребенок получил в подарок сладкую вату, мороженое и катание на колесе обозрения вместе с родителями. «Теперь настроение отличное! Уже посмотрели животных, а теперь пойдем выступать на сцену. Мы занимаемся в музыкальной студии и будем сегодня исполнять песни про детство», — делится юная певица Даша.

«Моему сыну два с половиной годика, и мы решили, что сегодняшний день проведём в зоопарке, где организован такой прекрасный праздник. Уже на входе всех деток встречают ростовые куклы, сказочные животные, всех обнимают», — рассказала о впечатлениях мама юного посетителя Екатерина.

Александра, мама двух дочек, отметила: «Сегодня прекрасный день, все детки улыбаются, смеются, резвятся. А сколько сюрпризов! Чего только стоит шоу мыльных пузырей — это всегда восторг детям! Как здорово, что есть такие люди как Хазрет Меджидович Совмен, который дарит добро».

Добавим, что также 3 и 4 июня все дети смогут бесплатно посетить парк флоры и фауны «Роев ручей».