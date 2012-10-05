Московский циклон идет в Красноярск

Первый летний месяц принесет Красноярску дожди и прохладу, сообщила 1 июня ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

Средняя температура первого летнего месяца для Красноярска ожидается в пределах нормы — +17 ... +18 °С. Первая декада начнется с прихода московского циклона — по словам Сальниковой, к столице края он дойдет ослабевшим и никаких неприятностей, кроме дождя и снижения ночных температур, не принесет. В период с 3 по 5 июня ночью столбики термометров будут показывать около +2 ... +7 °С, а в пониженных местах возможны заморозки до −2 °С.

В остальные дни первой декады ночные температуры будут колебаться от +8 до +15. Днем до 5 июня воздух максимально прогреется до +20 °С, а затем в краевой центр придет потепление до +22 ...+29 °С. Таким образом, по прогнозу синоптиков, первые 10 дней июня будут примерно на 2-4 градуса выше нормы.

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Вторая декада ожидается почти целиком дождливой, со слабым ветром. Ночные температуры будут колебаться в пределах +9 ... +14 °С, а днем воздух прогреется лишь до +21 ... +26 °С.

В конце месяца немного потеплеет — до +23 ... +28 °С днем и около +10 ... +15 °С по ночам. Осадки не прекратятся, пройдут грозы, а ветер в отдельные периоды будет достигать 15-20 м/сек.

Прогноза в целом на лето в этом году синоптики не смогли представить.