«Синоптики переборщили»: ураган обошел Красноярск

Сильный ветер, о котором накануне синоптики и спасатели предупреждали жителей Красноярска, не «добрался» до столицы края. Эту информацию Newslab.ru подтвердила ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

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По ее словам, минувшей ночью порывы ветра в городе достигали 15 — 18 м/с, а в некоторых районах края — 21 м/с. Но этот ветер не был опасным, хотя накануне о нем предупреждали через СМИ — власти даже намеревались перехватывать сигналы радио и телевещания. «Синоптики переборщили, такой сильный ветер в принципе бывает крайне редко», — пояснила Сальникова. Не исключено, что такие меры они предприняли, опасаясь повторения московского урагана, который обрушился на столицу 29 мая.

Сальникова также рассказала, что первые три дня лета в Красноярске будут прохладными: днем ожидается от +15 до +20°C, а ночами — от +1 до +6°C, возможны заморозки. Более подробный прогноз погоды и риски ЧС на лето синоптики и спасатели обнародуют сегодня днем.