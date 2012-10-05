В Красноярском крае зерновыми засеяли 90 % полей

Красноярские аграрии завершают посевную кампанию. На 1 июня на полях засеяли зерновыми и зернобобовыми 949 тысяч га, или 90 % от плана. Это примерно соответствует уровню прошлого года (935 тысяч га, или 91 %), сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Так, в восточной группе районов засеяно 288 тысяч га (92 %). В центре посевные работы проведены на площади 135 тысяч га (92 %). На западе засеяно 357 тысяч га (89 %), на юге — 164 тысяч га (88 %), в северных территориях — 6,5 тысяч га (94 %). Работы полностью завершены в Дзержинском, Большемуртинском, Ачинском, Казачинском районах. Ускориться необходимо аграриям Емельяновского (71 %), Козульского (45,5 %), Большеулуйского (38 %), отмечают в Минсельхозе.

В целом в 2017 году зерновыми и зернобобовыми планируется засеять 1 млн 70 тысяч га. Это на 1,5 %, или на 15 тысяч га, выше уровня 2016 года. Порядка 66-67 % зернового клина займет пшеница, около 32 % серые хлеба (ячмень и овес) и 1,7 % — горох.

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Краевое зерно пользуется устойчивым спросом, добавили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, на сегодня за пределы региона и на экспорт отгружено порядка 515 тысяч тонн зерна урожая прошлого года (81 % — пшеница, 7,8 % — ячмень, 7,2 % — овес). Зерно продают в 28 субъектов России, а также в Азербайджан, Монголию и Китай.

«Порядка 70 % выращиваемого в крае зерна относится к 3 классу. Это очень высокий показатель. Для сравнения, в общем объеме производства зерна в России пшеница 3 класса занимает в общей сложности 25-27%. Наше зерно востребовано за счет высочайшего качества», — отметил Шорохов.

Вместе с тем он подчеркнул, что увеличение продаж за пределы региона на сегодня не является приоритетом для края.

«Задача, которую поставил перед минсельхозом губернатор Виктор Толоконский, — увеличение потребления и переработки зерна на краевой территории и продажа за пределы региона товара с высокой добавленной стоимостью. И эта работа успешно ведется. У нас появляются мощные животноводческие объекты — например, свинокомплекс „Красноярский“, который потребляет в год 150-200 тысяч тонн зерна. Создаются и другие производства — как, например, комбикормово-крупяной комплекс в Курагинском районе мощностью 90 тысяч тонн зерна в год. Зерно — биржевой товар, и безусловно, мы будем торговать им, будем искать новые рынки сбыта, но в наших интересах максимально увеличивать его потребление в том или ином виде на своей территории», — заверил министр.

Отметим, в рамках развития агропромышленного парка «Сибирь» на территории Шарыповского района планируется запуск завода по глубокой переработке зерна мощностью порядка 200 тысяч тонн в год.