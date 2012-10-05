Два грузовика разбились и вызвали пробки на Северном шоссе

На Северном шоссе в Красноярске грузовой Hyundai на полном ходу протаранил стоящий на обочине автомобиль Mazda, обошлось без пострадавших. ДТП произошло сегодня днем и, по сообщениям очевидцев, спровоцировало затор.

Свидетели же сообщили, что у «Мазды», которая перевозила металлолом, закончился бензин, поэтому ее водитель и остановился на обочине. Выставил ли он на дороге знак аварийной остановки, чтобы обозначить себя, неизвестно. В итоге в автомобиль врезался Hyundai, который получил наибольшие повержения — водительская кабина леворульной машины оказалась разбита с правой стороны.

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Очевидцы заявили, что в ДТП пострадали оба водителя, но в ГИБДД Newslab.ru рассказали, что им потребовался только разовый осмотр медиков. В настоящее время сотрудники ДПС продолжают оформлять аварию.

В полиции предварительно подтвердили информацию о том, что один из грузовиков стоял в момент ДТП, но версия о закончившемся бензине пока проверяется.