В Красноярске продолжает дорожать бензин

К новой волне подорожания бензина в Красноярске присоединились еще две крупные сети АЗС: «Красноярскнефтепродукт» и «Магнат-РД». По данным автомобилистов, повышение составило 50–70 копеек.

С сегодняшнего дня на заправках обеих сетей литр АИ-92 продают за 35,8 рубля (в середине мая цена составляла 35,10), а АИ-95 — за 38,5 рубля вместо 38 рублей. Отметим, на разных заправках сети «Магнат-РД» цены до этих значений повышались постепенно с выходных.

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По сообщениям автомобилистов, на АЗС «Газпромнефть» бензин пока продают по прежним ценам.

Напомним, вторая волна подорожания автомобильного топлива началась в выходные — как и в прошлый раз, в первую очередь цены подскочили на АЗС «25 часов». На заправках этой сети АИ-92 продают по самой высокой цене в городе — за 35,90 рублей.