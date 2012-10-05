Робот Вольтик рассказал юным красноярцам о безопасном электричестве

В центральном парке Красноярска сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» в День защиты детей рассказали юным горожанам о правильном обращении с электричеством.

В преддверии школьных каникул важно как можно чаще напоминать детям основные правила личной безопасности — в быту, на дороге, на улице, отмечают в компании. Особое место занимают правила поведения вблизи энергообъектов. Специалисты «Красноярскэнерго» ежегодно реализуют новые формы и методы работы со школьниками и дошколятами, поскольку профилактика детского электротравматизма — одна из важнейших целей компании.

Этим летом сотрудники «Красноярскэнерго» вместе с корпоративным персонажем, роботом Вольтиком, будут посещать пришкольные и детские лагеря, где проведут познавательные игры с учетом правил электробезопасности.