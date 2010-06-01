Неудачливой бизнес-леди грозит срок за спрятанный от приставов внедорожник

Жительница Кировского района Красноярска попала под уголовное преследование за сокрытие автомобиля от приставов, рассказали в пресс-службе УФССП по краю. Женщину дважды привлекли к административной ответственности, а потом она стала фигуранткой уголовного дела. Теперь ей грозит лишение свободы.

Женщина взяла в банке кредит на развитие бизнеса, но не смогла вернуть деньги. О какой сумме идет речь, не уточняется. «Предприятие не получило ожидаемого толчка развития, и женщина приняла решение уклоняться от возврата денег даже после решения суда», — рассказали в пресс-службе.

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Пристав арестовал личный автомобиль должницы — внедорожник Toyota Hilux Surf и оставил его бизнес-леди на ответственное хранение. Сотрудник УФССП несколько раз проверял сохранность арестованного имущества, но автоледи отказалась идти на контакт и стала активно скрывать машину. В результате против нее возбудили уголовное дело статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергшегося аресту», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.