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После ДТП «Приора» потеряла колесо и разбросала ограждения
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После ДТП «Приора» потеряла колесо и разбросала ограждения

2 июня 9:28
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В центре Красноярска столкнулись отечественная машина и иномарка: пострадал человек, разбиты машины и пешеходное ограждение. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, авария случилась в 10 часов вечера 1 июня в районе перекрестка ул. Ады Лебедевой — Диктатуры Пролетариата.

Спровоцировал ДТП 29-летний водитель Lada Priora — он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Subaru, которой управляла женщина. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что обе машины получили серьезные повреждения: больше всего пострадала «Приора», у которой отвалилось заднее колесо. Также в результате ДТП в негодность пришли несколько секций дорожного ограждения.

Отечественная машина после ДТП оказалась на пешеходном тротуаре.
vk.com/kraschp
От удара у машины оторвало колесо.
vk.com/kraschp
Надпись «Свобода!!!» на заднем бампере автомобиля рассмешила соцсети. Говорят, водитель развелся с супругой.
vk.com/kraschp
Машина автоледи также получила серьезные повреждения.
vk.com/kraschp

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Известно, что водитель «Приоры» был лишен прав и находился в алкогольном опьянении — прибор показал 0,71 промилле. Травмы в результате ДТП получил только он.

Интернет-пользователей позабавила надпись «Свобода!!!» на заднем бампере его машины. Те, кто видел «Приору» целой накануне ДТП, рассказали, что на заднем стекле также было написано, что водитель развелся с женой.

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