Красноярцы выбрали заборчики для проспекта Мира

Красноярцы проголосовали за розовые яблони и скамейки на пр. Мира. 12 апреля в мэрии подвели итоги голосования за элементы дизайна городского пространства.

Напомним, 4 апреля на официальном сайте мэрии появился опрос, во время которого горожанам предложили определиться с видом оградок на улице, а также с тем, какими будут скамейки, урны и какие деревья украсят центральную улицу города. Сегодня были подведены итоги голосования. Оказалось, что большинство красноярцев хочет видеть на улицах города яблоню Недзведзкого, которая цветет розовыми цветами, а также липы, сибирские ели, маньчжурский орех и спирею японскую.

Что касается ограждений и уличных урн, то здесь выбирался не один вариант, а два. Конкурсе оградок победа осталась за вариантом № 3 с «круглым» дизайном, а второе место отдано варианту № 13.

Стоит отметить, что в начале голосования горожанам был предложен еще один вариант, представлявший собой простые столбики, но затем его назвали «технической ошибкой» и убрали, приплюсовав голоса именно к 13-му варианту, составной частью которого являлись эти столбики.

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Что касается урн, то на улицах скорее всего появятся варианты № 4 и № 5. Среди предложенных вариантов дизайна уличных скамеек наибольшее количество голосов набрал вариант № 4 (48 %). Остальные варианты, предложенные для выбора, набрали значительно меньше.

«Всего свой выбор по предлагаемым вариантам сделали 1549 человек. 102 из них написали развернутые комментарии по опубликованным предложениям. Мнение горожан будет учтено при благоустройстве центральной части города», — отметили в мэрии.