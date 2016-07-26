«За такое надо наказывать»: водители снова устроили разборки на центральной улице (видео)

Водители автомобилей Lada Priora и Citroen устроили потасовку на проезжей части в центре Красноярска. Как сообщили очевидцы, которые выложили видео разборок в сеть, инцидент произошел 31 мая на ул. Дубровинского, возле ТЦ «Галерея Енисей».

На кадрах с автомобильного регистратора видно, что участники конфликта ехали друг за другом, а потом тонированная «Приора» обогнала иномарку и преградила ей путь. На проезжую часть из обеих машин вышли три молодых парня, один из которых ударил по лицу другого. Судя по видео, тот в ответ не произвел никаких действий. Очевидцы уточнили, что водителя иномарки решили «проучить» водитель и пассажир «Приоры».

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Обсуждая инцидент, интернет-пользователи разделились во мнениях. Одни предположили, что при спорных ситуациях на дороге можно применять физическую силу к обидчикам. Другие считают, что в подобных случаях даже не следует выходить из машины. Некоторые высказались за прилюдное наказание водителей за такие разборки.

«Считаю, что надо за такое на весь город показательно наказывать. Что это значит — просто остановиться, остановить движение в центре города, среди белого дня! Что такого там им сделали прямо страшного?» — посетовал один из красноярцев.