Найден перегородивший улицу Дубровинского драчливый водитель (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к административной ответственности участника дорожного конфликта на улице Дубровинского — водитель Lada Priora перегородил дорогу машине Citroen и ударил водителя иномарки.

Напомним, инцидент произошел 31 мая возле ТЦ «Галерея Енисей». В социальных сетях возмущенные красноярцы требовали привлечь к ответственности водителя отечественной машины за то, что он перекрыл полосу проезжей части.

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2 июня сотрудники розыска полка ДПС установили личность нарушителя — им оказался 22-летний студент одного из вузов. В отношении него составили административный материал за умышленное создание помехи в дорожном движении — штраф составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Также молодого человека привлекли к ответственности за нарушение правил маневрирования — за это ему грозит еще 500 рублей штрафа.