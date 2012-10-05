В Красноярске сбили бабушку-нарушительницу

На улице Академика Киренского в Красноярске пожилая женщина-пешеход выбежала на дорогу в неположенном месте и попала под машину.

ДТП произошло возле остановки «Кинотеатр Ударник», где пересекаются улицы Киренского и Советская. Очевидцы сообщили, что женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

В ГИБДД Newslab.ru подтвердили, что пожилая женщина-пешеход, возраст которой пока уточняется, проигнорировала расположенный неподалеку П-образный переход, и угодила под колеса автомобиля Hyundai, которым управляла 55-летняя женщина.

Автоледи призналась, что не ожидала увидеть пешехода в этом месте, поэтому не успела вовремя среагировать и затормозить. Пострадавшая отделалась ушибами.