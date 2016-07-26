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В Норильске выпал снег
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В Красноярском крае

В Норильске выпал снег

2 июня 13:31
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Лето на севере Красноярского края началось со снега — об осадках сообщили жители Норильска. В социальных сетях они поделились фотографиями, на которых запечатлены заснеженные улицы. Сообщается, что свежий снег появился в городе в пятницу, 2 июня.

При этом норильчане заявили, что не считают случившееся серьезной погодной аномалией, так как в конце весны — начале лета в их городе практически всегда наблюдается нестабильная погода. Однако чаще снег в это время года можно встретить за городом.

2 июня в Норильске
Источник: vk.com/typical_norilsk
Утверждается, что это фото сделано в Норильске 1 июня, хотя не все интернет-пользователи в это поверили
Источник: pikabu.ru, пользователь Mayorka
Несмотря на снег, норильчане думают о лете.
Источник: instagram.com/alenka_abzalova
И лепят «июньских снеговиков».
Источник: instagram.com/ol4in_velichko_ivchenko

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По данным синоптиков, сегодня в Норильске в течение дня еще возможны осадки в виде дождя и снега. Ночная температура в городе варьируется в пределах от −1 до +1 °C, днем ожидается от +2 до +4 °C. Выходные в Норильске тоже будут прохладными, но на следующей неделе осадки прекратятся и немного потеплеет.

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