Красноярцев спросили о питании в больницах

Счетная палата Красноярского края призвала жителей региона поучаствовать в проверке и оценить качество питания в медицинских организациях. Опрос является анонимным, продлится 4 месяца и завершится 1 октября.

В разделе сайта Примите участие в проверках все желающие могут ответить на несколько вопросов: насколько качественным является питание в красноярских лечебных учреждениях, сколько раз в день кормят в условиях стационара и соответствуют ли столовые санитарно-гигиеническим требованиям. Также можно высказать свои предложения по качеству блюд и даже прикрепить фотографии. Опрос не требует регистрации и является анонимным.

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Полученные по его итогам результаты аудиторы применят во время контрольной проверки использования средств на организацию и обеспечение питанием пациентов в медицинских организациях.

Отметим, на больничные блюда жители разных регионов страны жалуются регулярно. Сами врачи объясняют это сменой питания пациента при поступлении в стационар: еда в больнице должна быть лечебной, и каждому назначается определенный «стол», бессолевая диета и другие режимы, которые не всегда устраивают больных. Добавим также, больницы закупают продукты на торгах, товары принимают после визуальной проверки, и проверить их лабораторно нет возможности — учреждениям приходится доверять документам поставщика.