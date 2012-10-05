Приехавшие в Красноярск «кукурузные хлопья» оказались мясом

Россельхознадзор нашел нарушения при транспортировке замороженного мяса и рыбы Красноярск, сообщили 2 июня в пресс-службе управления ведомства по краю.

Три вагона-термоса, в которых, по накладным, находились кукурузные хлопья прибыли в Красноярск из Санкт-Петербурга. Специалисты Россельхознадзора и полиции провели проверку и оказалось, что на самом деле коммерсанты привезли мясо и рыбу общим весом 195 кг. На часть продукции ветеринарные документы были, но государственная ветслужба Санкт-Петербурга оформила их для транспортировки на автомобиле.

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В Россельхознадзоре отметили: везти в одном вагоне мясо и рыбу нельзя, тем более что необходимый температурный режим при этом не соблюдался. Груз сотрудники управления передали получателю, но без права продавать его. Решение об использовании примут после ответа из лаборатории.

Виновных в нарушениях ждет административное наказание.