100 кг испанских апельсинов с красноярского рынка раздавили бульдозером

В Красноярске уничтожили очередную партию запрещенных к ввозу в Россию фруктов — на этот раз под бульдозер попали свежие апельсины из Испании. 103 кг этих фруктов специалисты Россельхознадзора и таможни нашли в одном из складов оптового рынка «Енисейский привоз» на ул. Шахтеров.

«В соответствии с имеющейся на коробках маркировкой, страной происхождения апельсинов является Испания. Товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Производителем является „Сигмафрутс сп с.о.о.“. Импортером является „ИП Щерба Р.А.“ (Беларусь)», — рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Запрещенную к ввозу в Россию продукцию изъяли из реализации и уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.