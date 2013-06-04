Упрямого автомобилиста арестовали за отказ показать права

Житель Норильска получил 4 суток административного ареста за неповиновение сотрудникам дорожной полиции, сообщили 4 июня в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. Автомобилист из принципа не захотел показать госавтоинспекторам права, за что и поплатился деньгами и свободой.

Остановили водителя на автомобиле Kia в Центральном районе города — внимание экипажа ДПС привлекли шторки на передних боковых стеклах машины. Затем выяснилось, что 38-летний водитель не пристегнут ремнем безопасности.

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Мужчина отказался предъявить документы и проследовать в патрульный автомобиль. «Сотрудники дорожной полиции неоднократно предупредили его, что в случае невыполнения законного требования к нему придется применить физическую силу. Тем не менее, автомобилист отказался выполнять требования полицейского. В связи с чем его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ГИБДД.

В отношении нарушителя составили административные материалы. В итоге Норильский городской суд назначил ему 4 суток ареста, а также штраф в размере 1,5 тысяч рублей.