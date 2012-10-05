В Красноярском крае построят круглогодичный тепличный комплекс

В ближайшее время в Шарыповском районе Красноярского края начнется строительство круглогодичного тепличного комплекса для выращивания овощей. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и реализации инвестиционного проекта подписали правительство региона, АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ ЭКО-культура» на Петербургском международном экономическом форуме.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, стороны договорились о выполнении инвестпроекта стоимостью более 6 млрд рублей — строительстве круглогодичного тепличного комплекса площадью 30 га с интеллектуальной системой досвечивания. Теплица появится на территории Шарыповского района, ее производственная мощность составит не менее 20 тысяч тонн готовой продукции в год. Это огурцы, томаты и салат.

«Подписав это соглашение с агрохолдингом „ЭКО-культура“ и нашим давним партнером — Россельхозбанком, мы фактически дали старт началу реализации очень важного для Красноярского края инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, который позволит значительно нарастить объемы производства овощей в регионе. Все условия для этого энергоемкого проекта в крае есть, все детали проработаны, поэтому сегодня мы готовы перейти к практическому этапу взаимодействия между сторонами. Для Красноярского края это не только новое, современное производство и новые рабочие места, но и возможность обеспечить население региона качественной местной продукцией. Поэтому мы приветствуем планы инвестора и готовы содействовать предприятию в получении существующих мер государственной поддержки», — подчеркнул председатель правительства края Виктор Томенко.

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Руководитель агрохолдина «ЭКО-культура» Александр Рудаков также отметил: «Наш холдинг — социально ответственная компания, которая не только производит экологически чистые овощи. Для нас важно, что реализация проекта будет способствовать внедрению прогрессивных технологий и созданию до 700 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В рамках проекта на территории Красноярского края планируется возвести объекты необходимой инфраструктуры: распределительно-логистический центр с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции», — заявил Александр Рудаков.

Отметим, благодаря строительству современного тепличного комплекса жителей Красноярского края круглогодично обеспечат свежими овощами. Кроме того, инвестпроект позволит выйти региону на новый уровень в сфере сельского хозяйства.