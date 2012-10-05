В Красноярском крае построят круглогодичный тепличный комплекс

В ближайшее время в Шарыповском районе Красноярского края начнется строительство круглогодичного тепличного комплекса для выращивания овощей. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и реализации инвестиционного проекта подписали правительство региона, АО «Россельхозбанк» и ООО «АПХ ЭКО-культура» на Петербургском международном экономическом форуме.
Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, стороны договорились о выполнении инвестпроекта стоимостью более 6 млрд рублей — строительстве круглогодичного тепличного комплекса площадью 30 га с интеллектуальной системой досвечивания. Теплица появится на территории Шарыповского района, ее производственная мощность составит не менее 20 тысяч тонн готовой продукции в год. Это огурцы, томаты и салат.
«Подписав это соглашение с агрохолдингом „ЭКО-культура“ и нашим давним партнером — Россельхозбанком, мы фактически дали старт началу реализации очень важного для Красноярского края инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, который позволит значительно нарастить объемы производства овощей в регионе. Все условия для этого энергоемкого проекта в крае есть, все детали проработаны, поэтому сегодня мы готовы перейти к практическому этапу взаимодействия между сторонами. Для Красноярского края это не только новое, современное производство и новые рабочие места, но и возможность обеспечить население региона качественной местной продукцией. Поэтому мы приветствуем планы инвестора и готовы содействовать предприятию в получении существующих мер государственной поддержки», — подчеркнул председатель правительства края Виктор Томенко.
Руководитель агрохолдина «ЭКО-культура» Александр Рудаков также отметил: «Наш холдинг — социально ответственная компания, которая не только производит экологически чистые овощи. Для нас важно, что реализация проекта будет способствовать внедрению прогрессивных технологий и созданию до 700 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В рамках проекта на территории Красноярского края планируется возвести объекты необходимой инфраструктуры: распределительно-логистический центр с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции», — заявил Александр Рудаков.
Отметим, благодаря строительству современного тепличного комплекса жителей Красноярского края круглогодично обеспечат свежими овощами. Кроме того, инвестпроект позволит выйти региону на новый уровень в сфере сельского хозяйства.
«Несмотря на непростой климат Сибири, в последние годы здесь активно развивается тепличное овощеводство. Мы понимаем, насколько важно населению Красноярского края получать свежую овощную продукцию во время продолжительного зимнего периода, поэтому готовы участвовать во всех перспективных тепличных проектах в регионе. Сотрудничество банка с агрохолдингом „ЭКО-культура“ уже доказало свою эффективность — мы вместе не один год работаем над развитием российского овощеводства и, надеюсь, наша совместная инвестиционная программа уже в 2017 году позволит группе компаний выйти на объемы производства более 67 тысяч тонн свежих овощей в год», — отметил Дмитрий Сергеев.