В Красноярском крае запустили цех по производству мясных полуфабрикатов

В Березовском районе открыли цех глубокой переработки мяса. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мясной дом» запустил производство благодаря краевой господдержке, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Теперь, помимо услуг по разделке мяса всех видов, заморозке, хранению, упаковке, транспортировке и сбыту продукции, кооператив может производить мясные полуфабрикаты. Господдержка на приобретение необходимого оборудования для открытия цеха составила 1,3 млн рублей. Мощность цеха — 1 тонна готовой продукции в сутки. Кооператив, в котором на сегодня состоит 11 основных пайщиков, обслуживает также 12 ассоциированных членов, ведущих личные подсобные хозяйства.

По словам заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства Леонида Шорохова, в настоящее время Красноярский край заинтересован в развитии как большой, так и малой пищевой переработки.

«В прошлом году при проведении традиционного конкурса „Лучший продовольственный товар в Красноярском крае“ мы впервые допустили к участию, наряду с предприятиями пищевой отрасли, представителей малых форм хозяйствования, развивающих переработку. В результате небольшой кооператив сумел оставить за спиной признанных лидеров. Мы приветствуем стремление малых предприятий производить продукт с высокой добавленной стоимостью — в этом году в ходе „Пищевого форума“ мы организовали для них посещение мастер-классов признанных экспертов в области малой пищевой переработки из различных стран», — сообщил Шорохов.

В 2017 году на поддержку сельскохозяйственной кооперации в крае выделено 122 млн рублей, включая расходы на софинансирование федеральной программы по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы кооперативов (50 млн рублей). При этом господдержка кооперации в 2017 году превысит прошлогоднюю (107 млн рублей, включая 33,6 млн на грантовую помощь).

Материалы по теме Как это сделано: переработка рыбы Узнали, как коптят и солят рыбу на одном из красноярских предприятий

«Это существенный объем, однако губернатор края пошел на увеличение расходов. Мы понимаем: каждый эффективно работающий кооператив дает возможность работы и средства к существованию множеству людей в сельской местности. В этом году у нас введена новая мера господдержки: через кооперативы мы помогаем его пайщикам, ведущим личные подсобные хозяйства, приобретать высокопродуктивный племенной скот, компенсируя до 90 % от его стоимости», — подчеркнул Шорохов.

Отметим, в настоящее время в 31 муниципальном районе края работают 60 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Они объединяют 3,8 тысячи граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, 94 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, а также 89 юридических лиц.