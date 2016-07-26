Мэр поздравил красноярского ветерана с 90-летним юбилеем

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с труженицей тыла — ветераном Великой Отечественной войны Ольгой Грачковской и поздравил ее с 90-летием, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Столько пожеланий и добрых слов, теперь как минимум до 100 лет буду жить! Поэтому нужно двигаться, не давать себе послаблений и как минимум два раза в год „ремонтироваться“», — с улыбкой говорит Ольга Грачковская, принимая поздравления с юбилеем от своих родных.

Красноярский ветеран родилась в селе Григорьевка Ермаковского района Красноярского края. После окончания Красноярского медицинского училища была направлена в 1944 году в Прибалтику в военный госпиталь, где дослужилась до звания сержанта.

«Никогда не забуду как месяц ехали на открытых железнодорожных платформах: четыре-пять дней едем, а потом стоим столько же, потому что впереди — бомбёжка. Считали, что мы быстро доберёмся, из питания дали только муку и топлёное сало. Где остановимся — болтушку делали, все переболели. Эта поездка у нас по году как минимум отняла. Добравшись до Вильнюса, нас передали в систему МВД», — вспоминает ветеран.

В 1950 году Ольга Грачковская приехала в Красноярск, устроилась на работу в больницу скорой неотложной помощи. В 1951 году вышла замуж и с супругом уехала в Якутию. Там также работала медицинской сестрой в инфекционной больнице. А в 1983 году вернулась в Красноярск, где продолжила оказывать помощь людям. Общий стаж работы ветерана составляет более 40 лет.

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Красноярка награждена медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями в честь Дня Великой Победы. «Мы все собрались на площади в Вильнюсе, обнимались, целовались, даже те люди, которые впервые друг друга видели», — вспоминает со слезами на глазах 9 мая 1945 года Ольга Грачковская.

Сегодня свой юбилей красноярский ветеран отмечает вместе с родными и близкими, отмечая: «Родные — моё главное богатство в жизни. Мы — сибиряки, люди крепкие, но когда рядом такой тыл — это настоящая сила». С 90-летием Ольгу Грачковскую поздравил и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Мэр вручил памятный подарок и поздравительную телеграмму от имени президента России Владимира Путина.