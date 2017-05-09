>
>
Фоторепортаж: День Победы в Красноярске

Фоторепортаж: День Победы в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
09.05.2017
3

Ветеранов становится меньше, стареют и «дети войны» — те, кто ждал родителей с фронта, и им становится все сложнее принимать участие в торжествах. Поэтому порядок в этом году решили изменить и начать с торжественного возложения цветов на Мемориале Победы. Большую часть мероприятия участникам пришлось прятаться под зонтами.

Митинг на площади у мемориала Победы
Митинг на площади у мемориала Победы
Слева направо: мэр города Эдхам Акбулавтов, спикер Заксобрания края Александр Усс, губернатор края Виктор Толоконский
Торжественная церемония возложения цветов
Торжественная церемония возложения цветов
Караул у Вечного огня
Пожилым участникам мероприятия пришлось прятаться от дождя под зонтами

В торжественном шествии приняли участие более 1800 человек и около 40 единиц техники, в том числе современная авиация — транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Колонна с флагом России
Стройные ряды
Красные береты
Высокое командование
Юные барабанщики — курсанты Красноярского кадетского корпус им. А.И. Лебедя
Военная техника на площади Революции
Военная техника на площади Революции
Зрители в погонах и без

Периодически начинающемуся дождю не удалось испортить настроение участников.

Курсанты военно-учебных заведений
Девушки-полицейские на марше
Каблуки — не помеха
Зрители
Офицеры Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
Шествие боевых частей
Моросил легкий дождь
В небе — вертолеты Ми-8

На площадь Революции, где к этому времени людей развлекали показом техники и отогревали кашей из полевых кухонь, ветеранов привезли на автобусах. Программу праздника сократили, оставив всего пару театрализованных номеров. Однако и их представлять актерам пришлось под проливным дождем.

Так встречали победителей
Танцы под дождем
Впереди — командиры
Бойцы в форме времен ВОВ
Ретротехника
Ретротехника

Сразу после завершения торжественных мероприятий на площади Революции, на пр. Мира началось шествие «Бессмертного полка» — портреты своих родственников пронесли по улицам более 32 тыс. красноярцев.

В руках участников акции «Бессмертного полк» — портреты близких — ветеранов ВОВ
Колонна «Бессмертного полка»
Участник акции «Бессмертный полк»
Колонна «Бессмертного полка»
«Бессмертный полк» на площади у БКЗ
Самые маленькие тоже празднуют
Гуляют все
Какой праздник без песни!

Вечером красноярцев ждала концертная программа на Театральной площади, а сразу после концерта в небо запустили праздничный салют из двух точек: остров Татышев (район ТЦ «Июнь») и акватория реки Енисей (баржа) напротив Театра оперы и балета.

Фейерверк и его зрители на набережной у Театральной площади
Фейерверк и его зрители на набережной у Театральной площади
Фейерверк и его зрители на набережной у Театральной площади
Фейерверк и его зрители на набережной у Театральной площади
Фейерверк над Советским районом (на острове Татышев)
Фейерверк над Советским районом (на острове Татышев)

Рекомендуем почитать