Фоторепортаж: День Победы в Красноярске

В Красноярске сегодня праздновали 72 годовщину Великой Победы — по традиции в городе прошли митинг, марш воинских частей, показ грозных боевых машин и авиации, а также шествие «Бессмертного полка». Всё это — в нашем душевном фоторепортаже!

Ветеранов становится меньше, стареют и «дети войны» — те, кто ждал родителей с фронта, и им становится все сложнее принимать участие в торжествах. Поэтому порядок в этом году решили изменить и начать с торжественного возложения цветов на Мемориале Победы. Большую часть мероприятия участникам пришлось прятаться под зонтами.

В торжественном шествии приняли участие более 1800 человек и около 40 единиц техники, в том числе современная авиация — транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Периодически начинающемуся дождю не удалось испортить настроение участников.

На площадь Революции, где к этому времени людей развлекали показом техники и отогревали кашей из полевых кухонь, ветеранов привезли на автобусах. Программу праздника сократили, оставив всего пару театрализованных номеров. Однако и их представлять актерам пришлось под проливным дождем.

Сразу после завершения торжественных мероприятий на площади Революции, на пр. Мира началось шествие «Бессмертного полка» — портреты своих родственников пронесли по улицам более 32 тыс. красноярцев.

Вечером красноярцев ждала концертная программа на Театральной площади, а сразу после концерта в небо запустили праздничный салют из двух точек: остров Татышев (район ТЦ «Июнь») и акватория реки Енисей (баржа) напротив Театра оперы и балета.