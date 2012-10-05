Основы выживания для детей и вечерние зарядки: день Пушкина в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 25°C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

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В 14:00 организаторы Дня города и Дня России в Красноярске подробно расскажут о том, какие концертные площадки будут работать в эти дни, какие мероприятия пройдут впервые, а также поделятся интересными подробностями культурных, спортивных и молодёжных событий. Подробности читайте на Newslab.ru.

С 16:00 начнет работать летняя школа исследователей в ТРЦ «Планета» (1+). Вместе с ведущими летней школы юные следопыты узнают, как ориентироваться в лесу, ставить палатку, различать следы диких животных и правильно себя вести при встрече с ними.

В 18:00 молодёжный «ИТ-центр» приглашает красноярцев на «Пушкин-день» в МайПарк (парк им. 1 мая). На мероприятии гости смогут погрузиться в атмосферу 19 века, совершить прогулку с дамами в костюмах эпохи, принять участие в мастер-классах по каллиграфии, услышать любимые стихотворения Пушкина, а также сделать памятные фотографии в тематических фотозонах. В аллеях МайПарка будет работать художник-силуэтист.

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В Краевой библиотеке пройдет Пушкинский бал (18+). В колонном зале библиотеки будут звучать звуки вальса, а танцевальные коллективы города устроят для посетителей мастер-классы по бальным танцам. В программе также викторины, буриме и другие литературные игры по творчеству А. С. Пушкина. Начало в 18:00.

Жителей Ленинского района приглашают на вечерние зарядки под открытым небом (0+). Принять участие сможет любой желающий вне зависимости от спортивной подготовки. Массовые зарядки проходят под открытым небом Парке им. 1 Мая. Начало в 18:10.

В Центральном парке пройдут «Пушкинские чтения», где любители творчества великого поэта смогут прочесть его стихотворения (6+). Начало в 19:00.