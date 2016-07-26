В лесном хозяйстве Красноярского края наведут порядок

Лесной отрасли Красноярского края необходима стратегия развития. Такое предложение накануне озвучили депутаты Законодательного Собрания края в рамках обсуждения деятельности профильного министерства.

Напомним, ранее министр лесного хозяйства Владимир Векшин докладывал краевому парламенту о положении дел в его ведомстве. Со стороны народных избранников было много нареканий, также замечания высказали представители прокуратуры и Счетной палаты. В результате с учетом замечаний депутаты подготовили проект постановления, в который внесли свои рекомендации по работе министерства.

«Мы учитываем в постановлении три основных направления, — подчеркнул депутат Александр Симановский. — Это выделение леса для населения, для сельскохозяйственных производителей и для инвестиционных проектов».

Так, в постановлении отмечено: в 2016 году объем лесных насаждений по договорам купли-продажи для собственных нужд граждан составил 2,2 млн кубометров. При этом только небольшая часть используется по целевому назначению, а остальное становится предметом торговли на «черном рынке». По мнению депутатов, это сфера контроля министерства, и здесь необходимо наводить порядок. Также вопросы у парламентариев возникли по обеспечению древесиной предприятий агромпромышленного комплекса. Согласно краевому закону для них должны проводиться отдельные аукционы на приобретение лесных насаждений. Между тем, министерство предлагает им участвовать в аукционах на общих основаниях с малым и средним бизнесом. В результате сельскохозяйственные предприятия не выдерживают конкуренции. Владимир Векшин ответил, что на этой неделе планирует обсудить проблему с министром сельского хозяйства Леонидом Шороховым.

Проблемы депутаты отметили в сфере обеспечения лесом малого бизнеса. Так, объем лесосеки, зарезервированной под инвестиционные проекты, в крае составляет 6,8 млн кубометров, что, по оценке специалистов, на 2,8 млн «кубов» больше, чем необходимо.

«К этому надо более серьезно относиться. Если мы все раздадим под инвестпроекты, то для малого и среднего бизнеса, для градообразующих предприятий не останется леса. А они платят налоги, выдают зарплату, наводят порядок в лесу», — сказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Депутат Елена Пензина заострила внимание на приведенном в постановлении примере предприятия ПАО «Ангара-Пейпа», которое «и лес вырубало, и налоги не платило». При этом, как значится в документе, сейчас вновь одобрена заявка на реализацию того же инвестиционного проекта в Енисейском районе, только другими организациями. Министр отреагировал: «Так вообще никому верить, по-вашему, нельзя». Александр Симановский пояснил: «Вопрос не в том, верить или не верить. Вопрос в том, что должна быть стратегия. Об этом министерству говорилось еще несколько месяцев назад. Сперва нужно четко понимать, какие нужны участки, под какие цели, а потом уже выделять лес для вырубки».

Материалы по теме «Инвестпроекты с оттенками печали»: в лесной отрасли края столкнулись с безработицей

Также министру не понравились включенные в проект обороты: «отрасль отличается высоким уровнем криминогенности» и другие. Его проинформировали, что все формулировки взяты из заключений прокуратуры и Счетной палаты. В результате было принято решение после небольших технических доработок вынести проект постановления на сессию 8 июня. Документ будет рассмотрен после того, как Владимир Векшин отчитается о работе вверенного ему министерства перед Законодательным Собранием.

Кроме того, депутатам представили проект концепции развития и размещения особо охраняемых природных территорий краевого значения. Документ разработан региональным министерством природных ресурсов и экологии. Концепция содержит перечень из 30 подобных территорий, которые планируется создать до 2030 года. В их число включен природный комплекс «Черная сопка» в Березовском районе. Однако депутаты не стали сразу одобрять документ, а решили внимательно изучить его и рассмотреть на следующем заседании комитета в виду особой важности этой темы.

Шорохов Леонид Николаевич Заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Красноярского края