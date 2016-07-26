СФУ улучшил позиции в национальном рейтинге университетов

Сибирский федеральный университет поднялся на две позиции в Национальном рейтинге университетов и занял 16 место. Соответствующий релиз опубликован на официальном портале рейтинга 6 июня.

Всего в рейтинг вошли 264 российских вуза. Оценка шла по 6 параметрическим показателям: образование, исследовательская деятельность, социализация, интернационализация, бренд и оценка вуза в сфере инноваций и предпринимательства.

«Как наиболее важный результат данного рейтинга мы оцениваем стабильное и устойчивое положение в двадцатке лучших вузов на протяжении последних лет, — отметила заместитель проректора Евгения Туртапкина. — Рейтинг „Интерфакса“ — один из трёх авторитетных рейтингов в стране — в таких рейтингах не бывает резкой динамики падения или роста, особенно, если это касается лидерских мест. Рост на 2 позиции — это значимый результат. За ним стоит стабильная работа команды университета, всех подразделений, институтов, в том числе отдача от усилий, которые мы прикладываем, реализуя федеральный Проект 5-100».

Отметим, рейтинг является специальным проектом Группы «Интерфакc» и запущен в 2009 году с целью разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов. На начальном этапе поддерживался Рособрнадзором, с 2010 года реализуется как собственный проект ИФ при участии радиостанции «Эхо Москвы».