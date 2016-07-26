В Лесосибирске на детской площадке гуляют коровы: жители возмущены

Жительница Лесосибирска возмутилась тем, что на детской площадке гуляют коровы.

«Уважаемые владельцы коров!!! Выгуливайте своих питомцев на специально отведенных для этого местах. Они гадят на детских площадках, чешут рога об машины, а кушают на помойках: одумайтесь, какое молоко они могут вам принести!!!», — написала Анна Краснова в группе «ЧП Лесосибирск».

Пользователи социальной сети поддержали возмущение жительницы.

Материалы по теме Разные звери покусали более тысячи красноярцев с начала года

«Извечная проблема нашей деревни», — написала одна из участниц группы. «Такое ощущение что власти в городе нет. Один раз произвести отстрел бродячих коров. И проблема исчезнет!», — предложил другой участник группы.

В полиции Лесосибирска сообщили, что жалобы от жителей на бродячий скот не поступали, и добавили, что если обращения от граждан все-таки поступят, то их передадут в администрацию.