Организацию теплоснабжения в Канске будут менять

Ситуацию с теплоснабжением в Канске необходимо менять. Об этом заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский во время визита на Петербургский экономический форум.

Глава региона отметил, что в настоящее время в городе действуют несколько генерирующих предприятий — ряд небольших котельных и Канская ТЭЦ (принадлежит «Сибирской генерирующей компании»), мощности которой сейчас недозагружены.

Это негативно сказывается на стоимости тарифа на тепло и экологической ситуации в городе. Выходом может стать замещение небольших котельных мощностями одной крупной генерации.

— Поэтому здесь политика будет очень простая — будем покупать тепло у тех генерирующих источников, кто обеспечит более дешевый тариф и лучшую экологическую защиту. Здесь у крупных ТЭЦ есть потенциальные преимущества, но их нужно реализовать, — подчеркнул Толоконский.

В СГК заявляют, что мощности Канской ТЭЦ будет достаточно для теплоснабжения всего города. У компании уже есть готовые проекты технического замещения отсталых котельных и проект строительства новой тепломагистрали в Канске. Их реализация позволить сдержать рост тарифов на тепло и снизит нагрузку на бюджет, отметили в компании. Однако для этого необходимо внести изменения в схему теплоснабжения Канска.

Губернатор также отметил, что в настоящее время краевое правительство совместно с СГК инициирует в городах края большую программу по повышению эффективности и улучшению экологических показателей генерирующих предприятий. В частности, в Красноярске в этом году стартует реализация схемы теплоснабжения, утвержденная Минэнерго РФ в конце прошлого года. «Уже в этом году мы откажемся от нескольких маленьких котельных, где нет экологической очистки, за счет подключения их потребителей к крупным ТЭЦ», — заявил губернатор.