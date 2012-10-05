В красноярской больнице нашли некачественную перловку

Управление Россельхознадзора провело плановую выездную проверку закупок крупы Красноярской межрайонной клинической больницей № 7 на улице Павлова.

Специалисты выяснили, что в больнице находилось на хранении около 370 кг различных круп, из которых почти 12 кг гречневой крупы было без документов изготовителя, подтверждающих безопасность и качество, и почти 41 кг перловой крупы с признаками недоброкачественности.

В лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» провели испытания и экспертизу, в результате которых было установлено, что партия перловой крупы является некачественной, не соответствует требованиям ГОСТа и не может использоваться в пищу.

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В Россельхознадзоре пояснили, что некачественная крупа в больнице появилась из-за поставщика, и уточнили, что никто из пациентов не пострадал.