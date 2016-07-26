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Лихач из Новосибирска разбился о столб по пути в Красноярск
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Лихач из Новосибирска разбился о столб по пути в Красноярск

6 июня 17:37
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От удара столб накренился, но не рухнул
vk.com/kraschp

Автомобилист из Новосибирска врезался в столб по дороге в Красноярск. Одиночное ДТП произошло сегодня утром в Емельяновском районе края.

Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля Honda Accord двигался из Ачинска в Красноярск. По какой-то причине он не справился с управлением и наехал на столб.

В результате ДТП автомобилист получил многочисленные травмы. Установлено, что он был трезв. По данным полиции, водитель является уроженцем Новосибирска и ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

Очевидцы рассказали, что опора после ДТП накренилась, но все же выдержала удар и не упала.

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