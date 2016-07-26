Непристегнутый водитель вылетел через боковое стекло автомобиля после ДТП и погиб

На правобережье Красноярска Peugeot разбил два автомобиля, погиб 51-летний мужчина, сообщили 3 июня очевидцы происшествия.

Авария произошла на перекрестке ул. Кутузова и Щербакова — Peugeot не уступил преимущество в движении Honda и вылетел на газон. «Peugeot летел не меньше 100 км по Щербакова, на перекрестке не тормозил, а Honda по Кутузова в сторону Мичурина. При ударе Honda развернуло и выбросило на столб водительской стороной, мужчина вылетел через окно», — рассказала девушка, ставшая очевидцем происшествия.

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В пресс-службе ГИБДД пояснили, что после столкновения с Honda Peugeot зацепил на полосе встречного движения автомобиль Toyota. В аварии только один пострадавший — погибший 51-летний водитель Honda. Сейчас сотрудники полиции собирают все данные об аварии, опрашивают свидетелей и проводят освидетельствование участников происшествия.

Автомобилисты жалуются, что на этом перекрестке происходит много аварий, а светофоров нет. В ГИБДД факт подтвердили — видимость перед перекрестком ограничена, ситуацию удалось облегчить, установив там дополнительные знаки со световым табло, но полностью от аварий это не избавляет.