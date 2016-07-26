Против продавцов ПИК «Офсет» возбудили уголовное дело

По факту нарушений, допущенных при продаже имущества краевого предприятия ПИК «Офсет», возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Следствию предстоит установить всех чиновников и руководителей «Офсета», незаконные действия которых (ч. 1 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий») привели к обесцениванию 141 809 принадлежавших Красноярскому краю акций номиналом более 141 млн рублей, и, как следствие, нанесли имущественный вред региону.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства лиц, возможно причастных к совершению преступления, а также в офисе АО ПИК «Офсет» и в Агентстве печати и массовых коммуникаций Красноярского края, – комментирует Следственный комитет.

Напомним, что в 2016 году новым владельцем имущества «Офсета» стало красноярская компания «Мобильные технологии», заплатив за предприятие 266,9 млн рублей.