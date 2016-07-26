Мусоропереработчики заплатят миллионы за несанкционированную свалку

Компания «Чистый город», эксплуатирующая мусоросортировочный завод, признана виновной в организации несанкционированной свалки, сообщает прокуратура Красноярского края.

Установлено, что с 2015 году до вмешательства природоохранной прокуратуры, предприятие сваливало отходы сортировки и мусор на участке в карьере кирпичных суглинков Кубековского месторождения Емельяновского района вблизи Красноярска. Всего на участок они вывалили более 6 тысяч кубометров отходов.

Общий размер ущерба был оценен в 7,8 млн рублей. Именно эту сумму «Чистый город» должен будет перечислить в бюджет Емельяновского района края — решение суда уже вступило в силу.