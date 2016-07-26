Мать искусанного дворнягой мальчика засудила нерадивых собаководов

Мать 7-летнего мальчика из Ачинска, на которого напала собака, отсудила у владельцев животного 50 тысяч рублей. Суд установил, что хозяева пса оставили его без присмотра и не обеспечили безопасность окружающим.

Инцидент произошел в октябре 2016 год возле частного дома на ул. Закузнечная. На проходившего мимо 7-летнего мальчика набросилась выбежавшая из двора крупная собака высотой около 70 см. Пес по кличке Рыжий укусил ребенка за голову, плечо и ногу. Помимо основного лечения, ребенку пришлось поставить прививки, так как владельцы собаки не предоставили сведения о ее вакцинации.

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Суд установил, что в тот день они оставили пса без присмотра. Находясь на свободном выгуле, без намордника и поводка, собака выбежала из ограды дома и напала на ребенка.

Ачинский городской суд обязал обоих собаководов компенсировать моральный вред — выплатить по 25 тыс. рублей матери пострадавшего мальчика. «Супруги обжаловали судебное решение, считая завышенной постановленную к взысканию сумму. Но Красноярский краевой суд признал решение суда первой инстанции законным и оставил его без изменения», — рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.