Собаки бойцовской породы вырвались из клетки и растерзали ребенка

В Алтайском районе Хакасии две собаки породы стаффордширский терьер покусали ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике. Мальчик получил тяжкий вред здоровью, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 3 июня во дворе дома по улице Домрачеева деревни Кайбалы. Известно, что мать ребенка и ее сожитель подрабатывали у хозяина этого дома и всей семьей жили там.

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В какой-то момент собаки выбрались из вольера и напали на 3-летнего мальчика, который был во дворе. «Находящиеся поблизости мать мальчика и ее сожитель попытались отогнать собак, однако только после того, как появился хозяин домовладения, животных удалось загнать в вольер. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение с множественными укушенными ранами лица и тела, пневмотораксом, открытым переломом левой лопатки», — пояснили в пресс-службе. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям хозяина дома.