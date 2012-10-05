Магазин «Галамарт» в честь открытия устроит двухдневный праздник

10 и 11 июня красноярцев приглашают на праздник в честь открытия народного магазина постоянных распродаж «Галамарт». Гостей ждут конкурсы, подарки и множество развлекательных площадок. Покупателям за каждые потраченные 500 рублей организаторы приготовили гарантированные подарки. А главным подарком станет электроскутер. Условия розыгрыша можно узнать по телефону 8-800-333-4-000.

Магазин «Галамарт»: Адрес: ТМ «ОКЕЙ», Сибирский переулок, 5А.

Сайт: www.galamart.ru

«ВКонтакте»: https://vk.com/galamart_official

Телефон: 8-800-333-4-000 (по России звонок бесплатный ) : ТМ «ОКЕЙ», Сибирский переулок, 5А.(по России звонок бесплатный )

География сети «Галамарт» — магазинов для всей семьи — охватывает почти всю Россию. Здесь всегда широкий выбор товаров на любой вкус и кошелек, доступные цены, постоянные распродажи и большие скидки.

«Что такое „Галамарт“? Только здесь всегда низкая цена и более 7000 товаров на каждый день. В магазинах „Галамарт“ вы не найдете просроченных продуктов по низкой цене. Компания предлагает только те товары, которые реально могут быть дешевыми, безопасными и необходимыми в каждом доме. Товары для дома, дачи, спорта и отдыха — в „Галамарте“ найдется все!», — пояснили в «Галамарте».

Покупателей ждут по адресу: ТМ «ОКЕЙ», Сибирский переулок, 5А.