У красноярцев выросла зарплата

В Красноярском крае повысился средний размер зарплаты — информация об этом содержится в отчете новосибирских статистиков, которые подсчитали среднюю заработную плату в регионах Сибири в январе-марте 2017 года.

По данным специалистов, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников сибирских предприятий и организаций увеличилась на 842 рубля и составила в среднем 31 тыс. 156 рублей вместо 30 тыс. 314 рублей по итогам отчета за февраль. В Красноярском крае средняя зарплата за отчетный период «подросла» до 36 тыс. 430 рублей (в феврале было 35 тыс. 866 рублей). Однако на фоне прошлогодних показателей зарплата все равно ниже — ранее статистики фиксировали показатель в 38 тыс. 361 рубль.

Материалы по теме «За месяц из кафе „выносят“ до 10 тысяч»: откровения красноярского повара Плюют ли официанты в суп и врёт ли «Ревизорро»?

По традиции, самые большие зарплаты в крае нашли в сфере «добыча полезных ископаемых». Однако труженики этой отрасли стали зарабатывать меньше — 78 тыс. 463 рублей (месяц назад фиксировалось 79 тыс. 390 рублей).

Работники гостиниц и предприятий общественного питания, который обычно зарабатывают меньше всех, увеличили свои доходы на 112 рублей (18 тыс. 944 рубля вместо прежних 18 тыс. 832 рублей).