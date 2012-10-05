Красноярские чиновники отчитались о расходах в 2016 году

Мэрия Красноярска отчиталась перед парламентариями об исполнении бюджета за прошлый год. Как сообщили в пресс-службе администрации, с проектом решения перед депутатами Красноярского городского Совета заместитель главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова.

По ее словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет Красноярска, как и в предыдущие годы, в 2016-м являлся бюджетом развития. Продолжалась работа органов администрации по мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. Благодаря реализации этого плана прошедший год завершился с незначительным объёмом просроченной кредиторской задолженности. По сравнению с 2015 годом она сократилась в 6 раз.

Бюджет города за 2016 год исполнен со следующими параметрами: 26,1 млрд рублей — доходы; 27,6 млрд рублей расходы. Дефицит составил 1,5 млрд рублей при плановом значении 1,8 млрд рублей.

В Красноярске продолжали выполнять «майские указы» президента. В части повышения зарплаты отдельным категориям бюджетников удалось достичь целевых показателей, установленные на 2016 год правительством края.

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Вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда решался в Красноярске планомерно, и не только в рамках реализации указов президента, но и за счет сотрудничества с частными инвесторами по проекту развития застроенных территорий. В 2016 году переселили 116 семей из аварийных домов и обеспечили снос 74 домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

Продолжалась работа по обеспечению жильем детей-сирот: жилые помещения получили 118 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Велась работа по созданию дополнительных мест для дошкольников: завершено строительство двух зданий муниципальных детсадов на 540 мест, другие ремонтировались; услуги по присмотру и уходу за детьми закупались у негосударственных дошкольных учреждений; родителям детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих детский сад, предоставлялась ежемесячная денежная выплата.

Помимо задач, закрепленных «майскими» указами решались и другие значимые для города вопросы. Для решения проблемы с местами в школах капитально отремонтированы здания 5 учреждений 60-70 годов постройки.

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В рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года в 2016 году начато строительство автомобильной дороги в створе ул. Волочаевской; веден в эксплуатацию завершающий этап реконструированной автодороги по пр. Свободный; разработана проектно-сметная документация для строительства подъездного пути к ледовому дворцу в микрорайоне «Тихие Зори»; отремонтирован мост через Качу.

По итогам рассмотрения проект решения «Об исполнении бюджета города за 2016 год» приняли на сессии.