Агафья Лыкова молитвой спаслась от медведя (видео)

Таежной отшельнице привезли крупу и помогли по хозяйству.

Около полутонны круп, сена и разных полезных мелочей привезли накануне Агафье Лыковой из Кемеровской области. Напомним, последний раз гости к отшельнице прилетали в начале мая и привезли крупу, фрукты и батарейки для фонаря.

Агафья Лыкова рассказала приехавшим, что чудом спаслась от медведя — столкнувшись со зверем в тайге она начала молиться и тот обошел ее стороной. Еще в прошлый раз женщина рассказывала, что видела следы медведя и предположила, что он мог зимовать недалеко от ее жилья. Глава Таштагольского района Владимир Макута пообещал подумать как можно обезопасить отшельницу.

Пока в особой помощи Агафья Лыкова не нуждается — сезон заготовки еще не начался. Приехавших гостей она попросила лишь убрать камень об который все время запинается, когда проходит к поленнице. Мужчины вдвоем с трудом перекатили его подальше от тропинки.