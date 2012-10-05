Красноярцу грозит 5 лет лишения свободы за поджог дверей храма

49-летний красноярец в скором времени предстанет перед судом за поджог дверей храма Рождества Христова. Мужчина ранее уже был судим. Теперь за умышленное повреждение имущества православного храма ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 14 декабря 2016 года на улице Щорса в Кировском районе города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина облил входную дверь храма бензином и поджег. Перед происшествием он пытался попасть туда на службу, но его не пустили. В результате возгорания никто не пострадал, ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

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В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения. По ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога) ему грозит до 5 лет лишения свободы. Однако он может отделаться и принудительными работами.