Красноярцы продолжают терять доходы

В первом квартале 2017 года реальные денежные доходы жителей Красноярского края снизились на 2,8% по отношению к этому же периоду прошлого года, сообщает Красноярскстат.

Не спасло и то, что средняя зарплата в регионе выросла на 4,5%, составив 36 420,5 рубля, а средняя пенсия — на 3,8% до 13 861,9 рубля.

Все перекрыл рост цен. Так, прожиточный минимум одного жителя края составил 11 142 рубля в месяц ,что на 1,7% больше, чем в первом квартале 2016 года. А стоимость минимального набора продуктов питания, необходимых одному человеку на месяц, составила 4 242,49 рубля, увеличившись на 1,9%.

Напомним, что в 2016 году 15,3% жителей края жили за чертой бедности, т. е. Их доходы не дотягивали даже до прожиточного минимума. Причем, почти половина из них — получали не более 7 тысяч рублей.

При этом, на1 апреля 2017 года суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях края составляла 81,8 млн рублей и продолжала расти.