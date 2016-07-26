Подушки из красноярских магазинов признали небезопасными

Специалисты центра стандартизации, метрологии и испытаний обнаружили нарушения в подушках, которые продаются в Красноярске. Не все подушки посчитали качественными и безопасными.

Исследованию подверглись 5 образцов подушек отечественного производства и один — турецкого. Все они имели различный наполнитель, цена варьировалась от 249 до 3630 рублей. Подушки оценивались по внешнему виду, маркировке, а также по 6 показателям безопасности.

В итоге 5 образцов признали безопасными для использования — они соответствовали государственным требованиям. В образцах только одного производителя выявили несоответствие по устойчивости окраски материала верха к сухому трению. Согласно маркировке, речь идет о производстве ООО «Свит-подушка».