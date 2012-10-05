Пять объектов в центре Красноярска включили в госреестр культурного наследия

Депутаты Законодательного Собрания края согласовали включение выявленных памятников истории и культуры в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Соответствующий вопрос народные избранники рассмотрели накануне на комитете по образованию, культуре и спорту.

Все памятники находятся в Красноярске. Это «Больничный корпус» и «Хозяйственный корпус» постройки конца XIX века (перекресток пр. Мира, 61, и ул. Вейнбаума, 15), которые входят в исторический комплекс вместе с главным корпусом больницы и храмом. Все эти здания в прошлом году перешли в частную собственность, поэтому депутаты высказали пожелание новому собственнику привести их в порядок в ближайшие два года — хотя бы фасады, которые выходят на центральные улицы.

Также в список вошли «Дом Белоусова», возведенный на рубеже XIX–XX веков, по адресу: ул. Ломоносова, 14 (сейчас там детская школа по вольной борьбе), «Духовное училище» конца XIX века, по адресу: пр. Мира, 98а (нынешний хореографический колледж), и «Учительская семинария: кирпичная ограда и кованая ограда» постройки XIX–XX веков, по адресу: ул. Урицкого, 106. Как отметили парламентарии, все они находятся в удовлетворительном состоянии.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что комитетом по образованию, культуре и спорту совместно с городской администрацией, службой по государственной охране объектов культурного наследия и дирекцией Универсиады проделана большая работа по определению перечня объектов культурного наследия, которые необходимо восстановить к предстоящему международному спортивному форуму.

«Мы обозначили 15 объектов культурного наследия, которые согласовали и с городскими властями, и с министерством культуры, и со службой по охране памятников для подготовки их к Универсиаде, — сказала депутат Людмила Магомедова. — Это то, чем город должен гордиться, это то, на основании чего гости составят о нас представление как о людях, любящих свой город и ценящих свою историю. Все вы видите, в каком плачевном состоянии находятся здания, являющиеся объектами культурного наследия, в исторической части города. Поэтому мы от имени комитета готовим предложения на имя губернатора Красноярского края по пятнадцати объектам, требующим реставрации в ближайшее время. Гости „Культурной Универсиады“ должны увидеть Красноярск не просто мегаполисом, но и городом, хранящим свои исторические корни и традиции. Думаю, что эта тема 2019 годом не завершится, так как через десять лет Красноярск будет праздновать свой юбилей — 400-летие. А это как раз тот срок, по аналогии с Енисейском, который необходим для подготовки к этому событию, поэтому нужна соответствующая программа».

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Председатель комитета по образованию культуре спорту также отметила, что в этой части край рассчитывает и на поддержку федерального центра:

«Очень надеюсь, что этому подключится и федеральная власть, тем более что все чаще звучат голоса о создании государственной программы по сохранению объектов культурного наследия. Привести эти здания в надлежащее состояние — дело чести каждого жителя Красноярского края», — добавила Магомедова.