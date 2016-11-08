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В Красноярском крае стали реже усыновлять детей
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В Красноярском крае стали реже усыновлять детей

7 июня 14:48
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В прошлом году в Красноярском крае усыновили 171 ребенка, что меньше в 1,5 раза, чем в 2012 году. Такие данные озвучили аудиторы Счетной палаты докладывая депутатам Законодательного Собрания о деятельности учреждений по опеке и попечительству в регионе.

По состоянию на 1 января 2017 года в Красноярском крае для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей работает 39 организаций. Всего в них воспитывается 2 224 ребенка. Это такие учреждения, как:

  • 29 детских домов (1473 воспитанника);
  • 5 домов ребенка (169);
  • 4 интерната для детей-инвалидов (509);
  • негосударственный детский дом им. Х. М. Совмена (73).

Государственные детские дома укомплектованы воспитанниками на 86,5 %, на момент проверки имелось 234 свободных места. Расходы на содержание одного подопечного составляют около 740 тысяч рублей в год. На одного ребенка приходится примерно 7 человек персонала. В 2016 году штат работников органов опеки муниципальных образований края составлял 226 единиц. В разрезе территорий штатная численность специалистов опеки варьирует от 1 (поселки Кедровый и Солнечный) до 61 (Красноярск).

«Норматив численности работников органов опеки в Красноярском крае не утвержден. Для доведения штатной численности специалистов органов опеки до рекомендуемой Министерством образования и науки Российской Федерации численности требуется дополнительно предусмотреть 345 единиц», — рассказала аудитор Счетной палаты Лариса Титова.

Сопровождением замещающих семей в крае занимается только одно учреждение — КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания». Оно имеет 6 филиалов. Аудиторы отмечают, что система сопровождения в Красноярском крае не создана должным образом, функционируют лишь отдельные ее элементы. Система медицинского сопровождения семьи также отсутствует, а психолого-педагогическое сопровождение не охватывает все замещающие семьи, которые нуждаются в поддержке.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Красноярском крае проживало 15 276 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году лишены родительских прав 1 340 родителей, ограничены в родительских правах 301. В прошлом году по сравнению с 2012 годом численность усыновленных детей уменьшилась в 1,5 раза и составила 171. Из общей численности усыновленных детей гражданами РФ усыновлено 90 %, иностранцами — 10 %. Среди иностранных усыновителей преобладают граждане Испании и Италии.

По данным аудиторов, преимущественно усыновляют детей в возрасте от одного года до трех лет. Дети-инвалиды усыновлены как в 2012-м, так и в 2016 году иностранными гражданами.

В целом аудиторы отметили недостаточную эффективность работы органов опеки и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом, по словам представителей Счетной палаты, свидетельствует динамика показателей. Это увеличение числа случаев отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью (2012 год — 146 человек, 2016 год — 151). Кроме того, в прошлом году по сравнению с 2015 годом на 4 % стало больше граждан, лишенных родительских прав, при этом число восстановившихся в родительских правах уменьшилось на 32 %.

Министр образования края Светлана Маковская в свою очередь доложила, что со стороны ее ведомства оперативно началась работа над полученными замечаниями. Она подробно рассказала, что предпринимается в части регламента базы данных, порядка учета, приведения в соответствие нормативно-правовой базы. Что касается специалистов органов опеки, которых должно быть в штате 571, то соответствующие расчеты уже поданы в министерство финансов. Увеличение штата пройдет в два этапа: сначала будет укомплектовано 75 %, а с 1 января 2018 года — все 100 %.

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Также министр рассказала и о системе распределения средств, которые предусмотрены на каждого ребенка в учреждении. «Например, в селе Ермаковском учреждение только наполовину заполнено, поэтому расходы на ЖКХ и обслуживание „раскидываются“ на всех, кто есть, и в итоге сумма затрат там составляет примерно миллион рублей в год на одного ребенка. Мы планируем выйти с инициативой и предложить закрыть те детдома, где 14-26 детей, а ребят перевести в другие учреждения», — сказала Маковская.

Депутат Илья Зайцев поинтересовался у министра о том, какие меры по комплексному решению проблем видит ведомство. Светлана Маковская ответила, что важно отладить межведомственное взаимодействие.

Вера Оськина также спросила, сколько из почти двух с лишним тысяч детей имеют шансы найти семью. Министр констатировала: «К сожалению, только 2 %. Люди хотят усыновлять маленьких детей, в возрасте до года, и относительно здоровых, они „востребованы“. Между тем в банке данных более 20 % детей — инвалиды, около 70 % — подростки старше десяти лет».

Депутат Евгений Козин поднял тему обеспечения жильем детей-сирот и предложил создать рабочую группу, которая займется изучением этого вопроса. В заключении депутаты поблагодарили аудиторов Счетной палаты и отметили, что все выводы по докладу направят в правительство региона. Кроме того, краевым властям рекомендовано создать единый орган управления в части опеки и попечительства.

Маковская Светлана Ивановна
Маковская Светлана Ивановна
Министр образования Красноярского края
Зайцев Илья Александрович
Зайцев Илья Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, ведущий ТВК
Оськина Вера Егоровна
Оськина Вера Егоровна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края

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