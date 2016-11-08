В Красноярском крае стали реже усыновлять детей

В прошлом году в Красноярском крае усыновили 171 ребенка, что меньше в 1,5 раза, чем в 2012 году. Такие данные озвучили аудиторы Счетной палаты докладывая депутатам Законодательного Собрания о деятельности учреждений по опеке и попечительству в регионе.

По состоянию на 1 января 2017 года в Красноярском крае для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей работает 39 организаций. Всего в них воспитывается 2 224 ребенка. Это такие учреждения, как:

29 детских домов (1473 воспитанника);

5 домов ребенка (169);

4 интерната для детей-инвалидов (509);

негосударственный детский дом им. Х. М. Совмена (73).

Государственные детские дома укомплектованы воспитанниками на 86,5 %, на момент проверки имелось 234 свободных места. Расходы на содержание одного подопечного составляют около 740 тысяч рублей в год. На одного ребенка приходится примерно 7 человек персонала. В 2016 году штат работников органов опеки муниципальных образований края составлял 226 единиц. В разрезе территорий штатная численность специалистов опеки варьирует от 1 (поселки Кедровый и Солнечный) до 61 (Красноярск).

«Норматив численности работников органов опеки в Красноярском крае не утвержден. Для доведения штатной численности специалистов органов опеки до рекомендуемой Министерством образования и науки Российской Федерации численности требуется дополнительно предусмотреть 345 единиц», — рассказала аудитор Счетной палаты Лариса Титова.

Сопровождением замещающих семей в крае занимается только одно учреждение — КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания». Оно имеет 6 филиалов. Аудиторы отмечают, что система сопровождения в Красноярском крае не создана должным образом, функционируют лишь отдельные ее элементы. Система медицинского сопровождения семьи также отсутствует, а психолого-педагогическое сопровождение не охватывает все замещающие семьи, которые нуждаются в поддержке.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Красноярском крае проживало 15 276 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году лишены родительских прав 1 340 родителей, ограничены в родительских правах 301. В прошлом году по сравнению с 2012 годом численность усыновленных детей уменьшилась в 1,5 раза и составила 171. Из общей численности усыновленных детей гражданами РФ усыновлено 90 %, иностранцами — 10 %. Среди иностранных усыновителей преобладают граждане Испании и Италии.

По данным аудиторов, преимущественно усыновляют детей в возрасте от одного года до трех лет. Дети-инвалиды усыновлены как в 2012-м, так и в 2016 году иностранными гражданами.

В целом аудиторы отметили недостаточную эффективность работы органов опеки и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом, по словам представителей Счетной палаты, свидетельствует динамика показателей. Это увеличение числа случаев отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью (2012 год — 146 человек, 2016 год — 151). Кроме того, в прошлом году по сравнению с 2015 годом на 4 % стало больше граждан, лишенных родительских прав, при этом число восстановившихся в родительских правах уменьшилось на 32 %.

Министр образования края Светлана Маковская в свою очередь доложила, что со стороны ее ведомства оперативно началась работа над полученными замечаниями. Она подробно рассказала, что предпринимается в части регламента базы данных, порядка учета, приведения в соответствие нормативно-правовой базы. Что касается специалистов органов опеки, которых должно быть в штате 571, то соответствующие расчеты уже поданы в министерство финансов. Увеличение штата пройдет в два этапа: сначала будет укомплектовано 75 %, а с 1 января 2018 года — все 100 %.

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Также министр рассказала и о системе распределения средств, которые предусмотрены на каждого ребенка в учреждении. «Например, в селе Ермаковском учреждение только наполовину заполнено, поэтому расходы на ЖКХ и обслуживание „раскидываются“ на всех, кто есть, и в итоге сумма затрат там составляет примерно миллион рублей в год на одного ребенка. Мы планируем выйти с инициативой и предложить закрыть те детдома, где 14-26 детей, а ребят перевести в другие учреждения», — сказала Маковская.

Депутат Илья Зайцев поинтересовался у министра о том, какие меры по комплексному решению проблем видит ведомство. Светлана Маковская ответила, что важно отладить межведомственное взаимодействие.

Вера Оськина также спросила, сколько из почти двух с лишним тысяч детей имеют шансы найти семью. Министр констатировала: «К сожалению, только 2 %. Люди хотят усыновлять маленьких детей, в возрасте до года, и относительно здоровых, они „востребованы“. Между тем в банке данных более 20 % детей — инвалиды, около 70 % — подростки старше десяти лет».

Депутат Евгений Козин поднял тему обеспечения жильем детей-сирот и предложил создать рабочую группу, которая займется изучением этого вопроса. В заключении депутаты поблагодарили аудиторов Счетной палаты и отметили, что все выводы по докладу направят в правительство региона. Кроме того, краевым властям рекомендовано создать единый орган управления в части опеки и попечительства.