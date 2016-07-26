На улице Воронова «Жилфонд» инициировал демонтаж павильонов

Жители дома по улице Воронова, 18в в Красноярске с помощью ГУК «Жилфонд» добились демонтажа двух незаконных павильонов на придомовой территории.

Оба сооружения принадлежат одному собственнику. Одна из конструкций более года располагалась на газоне напротив дома. Всё это время собственники жилья не получали арендную плату за использование придомового участка, где размещался коммерческий объект. Несколько месяцев назад собственник установил второй павильон и вновь не счёл нужным согласовать это с жителями. После этого жители обратились за помощью в свою управляющую компанию «Жилфонд».

После обращения жителей в УК владельцу незаконных павильонов было вынесено предупреждение о необходимости демонтировать сооружения, в противном случае управляющей компанией будет организовано пресечение деятельности незаконно установленных торговых точек и принудительный демонтаж. Более того, согласно закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» за размещение нестационарных торговых объектов в нарушение схемы, утверждённой органами местного самоуправления, предпринимателям грозит штраф до 200 тысяч рублей.

«По закону придомовой территорией распоряжаются собственники жилья. Только они могут принять решение сдавать территорию в аренду и получать за это плату, которая перечисляется на счёт дома или, например, разбить на этом месте клумбу», — пояснил заместитель генерального директора ГУК «Жилфонд» по экономической безопасности Владислав Мешков.

После того, как управляющая компания вмешалась в ситуацию, павильоны были демонтированы.